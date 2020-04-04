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События Сегодня, 11:11149
Вакцину от коронавируса испытали на животных

Профессор турецкого университета Хаджеттепе Атеш Кара, который входит в научный комитет Турции по изучению коронавируса, рассказал, что при помощи микроигл на лейкопластыре животным была введена вакцина от коронавируса, которая создаёт антитела к коронавирусу и не позволяет ему присоединяться к клеткам.

 

«Теперь пришло время проверить, защитит ли она от болезни людей», — сообщил профессор.
Вакцины от коронавируса испытывают на животных и в России — на мышах, хорьках и низших приматах. Ожидается, что испытания должны завершиться к концу нынешнего апреля. Генеральный директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что доклинические исследования предполагается начать 11 мая, а клинические могут начаться 29 июня 2020 года.

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Теги: news, Новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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