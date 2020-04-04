Израиль обеспечит православным «благодатный огонь», невзирая на коронавирус

Власти Израиля заверяют, что эпидемия коронавируса не лишит православных христиан их главного пасхального ритуала — «чуда схождения благодатного огня» в иерусалимском храме Гроба Господня.

Хотя массовые мероприятия в Израиле категорически запрещены, Храм Гроба Господня закрыт, а иностранных паломников ждет обязательный двухнедельный карантин, церемония все-таки состоится в положенный срок, сообщают АР и «Исраэль Хайом».

Власти Израиля совместно с лидерами православных общин разработали особый протокол церемонии. 18 апреля в Храм Гроба Господня смогут войти десять священнослужителей, а иностранные гости получат «благодатный огонь» в аэропорту Бен-Гурион, не сходя с борта самолетов, и увезут его в свои страны.

Акива Тор, возглавляющий отдел МИД Израиля по мировым религиям, пояснил, что протокол церемонии был проработан и согласован не только с местными христианскими общинами, но и с иностранными государствами, большая часть населения которых исповедует православие, — в частности, с Грецией, Россией, Грузией и Украиной.

Сегодня в Иерусалиме отмечали Вербное воскресенье. Архиепископ Пьербаттиста Пиццабалла, глава Латинского патриархата Иерусалима, провел традиционную процессию на Масличной горе. Немногочисленные участники строго соблюдали правила социального дистанцирования.