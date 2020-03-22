 

Зеленский: ни одна больница сейчас не может быть закрыта

События Сегодня, 14:1477
Зеленский: ни одна больница сейчас не может быть закрыта

Зеленский заявил, что останавливать финансирование больниц нельзя.

 

Президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на то, что ни одна больница или отделение сейчас не могут быть закрыты. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"К нам приходит информация то о закрытом детском областном отделении, то о закрытии тубдиспансера. На период эпидемии коронавируса мы не имеем права закрывать больницы или останавливать финансирование", - сказал Зеленский.
Отметим, на прошлой неделе Владимир Зеленский подписал проект закона об обеспечении лечения коронавируса.

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