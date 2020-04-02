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События Сегодня, 16:4557
В Ивано-Франковской области умерла еще одна пациентка с коронавирусом

От коронавируса в Ивано-Франковской области умерла еще одна пациентка, число жертв COVID-19 в области достигло семи. Об этом заявил директора Департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимир Чемный, передают местные СМИ.

По его словам, в области зафиксирована седьмая смерть от коронавируса.

"Женщине была 72 года, она имела сопутствующее осложнение. У нее была довольно тяжелая вирусная пневмония, наступила легочная недостаточность и она умерла", - сказал Чемный.

Он также уточнил, что женщина была жительницей Калушского района.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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