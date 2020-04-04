Виновника пожара в Чернобыльской зоне нашла полиция

Пожар в Чернобыльском лесу устроил местный житель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции в Киевской области.

Сообщается, что виновником пожара, который продолжается в Чернобыльской зоне уже третий день и уничтожил почти 5 га Котовского лесничества, оказался 27-летний житель села Раговка Киевской области.

"Как пояснил полицейским молодой человек, он ради забавы в трех местах поджег мусор и траву. После чего огонь ветром перекинуло дальше и он уже не смог справиться и потушить костер", - сообщили в полиции.

Правоохранители открыли уголовное дело по факту уничтожения или повреждения объектов растительного мира. Решается вопрос об объявлении мужчине подозрения.