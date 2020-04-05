 

Филиппинской полиции пришлось застрелить мужчину, нарушающего коронавирусный карантин

События Вчера, 22:0652
Филиппинской полиции пришлось застрелить мужчину, нарушающего коронавирусный карантин

Полиция на Филиппинах застрелила пьяного мужчину на КПП в южном городе Насипит за то, что тот не надел медицинскую маску и напал на медиков. 

 

Об этом сообщает Independent.

Как отмечается, жертвой стал 63-летний мужчина. Он получил замечание от медиков, которые потребовали от него надеть защитную маску. Однако просьбы врачей вызвали агрессию со стороны мужчины, и он напал на медработников и сотрудников полиции с косой. 

"Подозреваемый был предупрежден медицинским работником... за то, что он не носил маску. Но подозреваемый разозлился, произнося провокационные слова, и в конце концов напал на персонал с помощью косы", - рассказали в полиции Филиппин.

По мере обострения ситуации полицейские применили оружие и застрелили мужчину. Это первый случай в стране, когда полиция стреляла в мирного жителя за нарушение правил карантина.

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Теги: news, новости, Украина, Филиппины, 7dniv, 7dnivinfo, коронавирус  
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