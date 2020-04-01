В случае нарушения условий карантина Минздрав запретит работу всех рынков

По его словам, в течение понедельника-вторника полиция будет реагировать на нарушения и закрывать рынки, которые не соблюдают специальных условий работы в условиях карантина.

Министерство здравоохранения может в среду, 8 апреля, запретить работу всех рынков в Украине без исключений в случае систематических нарушений условий карантина. Об этом сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в ефире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"На позапрошлой неделе я издал постановление, которое четко регламентирует, когда органы местного самоуправления могут разрешить открываться рынкам. Сейчас мы вместе с Национальной полицией анализируем, что происходят системные нарушения... Если не будет эффекта в течение двух дней - в среду мы отменим это постановление и рынки закроют", - заявил Ляшко.