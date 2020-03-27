В реанимацию из-за коронавируса перевели Бориса Джонсона

В офисе Джонсона говорят, что премьера отправили в больницу, потому что через 10 дней после положительного результата теста на коронавирус у него продолжают присутствовать симптомы.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого оказался положительный результат теста на коронавирус, переведен в реанимацию. Об этом сообщает Sky News.

"Премьер-министр попросил министра иностранных дел Доминика Рааба, который является первым госсекретарем, заменить его в случае необходимости", - заявили на Даунинг-стрит.