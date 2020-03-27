Новый случай выздоровления от коронавируса зафиксировали в Украине

Как отметил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Минздрава Украины Владимир Збаражский, второй тест показал, что у женщины коронавируса уже нет.

Женщина, у которой первой в Сумах подтвердили коронавирус, выздоровела. Об этом сообщили на брифинге в Сумской ОГА, передает корреспондент РБК-Украина.

"Первая больная, у которой был диагностирован коронавирус, на сегодняшний день здорова. Второе исследование, которое мы провели, показало, что у нее нет уже коронавируса", - отметил он.

Збаражский добавил, что сегодня или в течение трех дней ее могут выписать.