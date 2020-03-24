Украина находится на пороге пика коронавирусной болезни, - Минздрав

Украина находится на пороге пика коронавирусной болезни. Об этом в видеообращении заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина.

По его словам, в активных фазах пандемии количество пациентов резко возрастает, что приводит к критической нагрузке на медицинскую систему.

“Сейчас мы находимся на пороге пика коронавирусной болезни в Украине. В активных фазах пандемии количество пациентов резко возрастает, критически нагружая медсистему. Количество пациентов возрастает настолько, что не хватает ни врачей, ни медикаментов, ни мест в больницах. К сожалению, такое произошло во многих странах, поэтому призываю вас тщательно соблюдать новые правила карантина и самоизоляции”, - заявил Степанов.