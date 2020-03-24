Говорить о завершении карантина сейчас рано - Минздрав

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что сейчас говорить о завершении карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса, рано. Об этом он сказал в своем видеообращении, опубликованном в его Telegram.

Министр отметил, что понимает, что сидеть дома четвертую неделю "нелегко".

"Конечно, сидеть дома четвертую неделю нелегко. Это действительно трудно, но лучше пережить дискомфорт дома здоровым, чем не дай Бог заболеть. Говорить о том, когда завершится карантин, пока рано", - подчеркнул он.