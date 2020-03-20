Девять человек госпитализировали в Николаевской области с подозрением на коронавирус

В Николаевской области с подозрением на коронавирус были госпитализированы девять человек. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Александр Стадник, передает пресс-служба Офиса президента.

При этом сообщается, что ни один тест на COVID-19 не показал положительный результат.

"Глава Николаевской ОГА сообщил, что сейчас в областной инфекционной больнице находится девять пациентов с подозрением на коронавирус. Но пока ни один тест не показал положительного результата", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что было принято решение направить проверку из Минздрава.

"Участники совещания решили направить в Николаевскую область проверку из Министерства здравоохранения, чтобы убедиться в правильности проведения тестов", - говорится в сообщении.