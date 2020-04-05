 

США раскрыли статистику детской заболеваемости и смертности от CoViD-19

События Сегодня, 23:0231
США раскрыли статистику детской заболеваемости и смертности от CoViD-19

Дети намного легче переносят коронавирус, чем взрослые. Порой они могут переболеть вовсе без симптомов. К такому выводу пришли специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

 

Организация опубликовала данные по заболеваемости в стране детей.

По данным учёных, на несовершеннолетних приходится более 2500 лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Соединённых Штатах. За всё время пандемии в стране от вируса погибло три ребёнка. Отмечается, что мальчики болеют чаще девочек, а в целом чаще всего заражаются дети в возрасте от 15 до 17 лет.

Респираторные симптомы у детей проявляются намного реже, чем у взрослых. Не жалуются они и на боли в мышцах и диарею. Не нуждались в госпитализации несовершеннолетние американцы почти в два раза чаще своих старших сограждан. При этом отмечается, что дети могут быть наиболее опасными носителями инфекции как раз из-за отсутствия симптомов.

На сегодняшний день в США коронавирусом заразилось более 379 тысяч человек. Более десяти тысяч пациентов скончались, примерно треть из которых — в Нью-Йорке. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что направит "тысячи и т

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Теги: news, новости, Украина, США, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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