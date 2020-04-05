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События Сегодня, 10:0865
Количество жертв COVID-19 в США резко увеличилось

Это является самым высоким показателем с момента начала эпидемии в стране. Ранее самое большое количество погибших от коронавируса было зафиксировано 4 марта, когда за сутки скончались 1344 человека.

 

За последние сутки в США от коронавируса COVID-19 умерли 1736 человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Общее число жертв коронавируса в США превысило 12,7 тысячи человек. Самое большое число умерших - 4009 человек - в Нью-Йорке, который является центром эпидемии в Соединенных Штатах.

Всего в США коронавирусом заразились почти 399 тысяч человек, 22 224 пациентов удалось выздороветь.

Напомним, вице-президент США Майк Пенс заявил, что в крупных городах США, где складывается наиболее сложная ситуация с пандемией коронавируса, появляются признаки улучшения.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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