Во Львовской области горит свалка

Во Львовской области загорелась Новояворовская мусоросвалка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя председателя Львовской ОГА Юрия Холода.

На месте пожара работают 12 пожарных машин, привлечены спасатели из воинской части в Старичах. Огонь пытаются погасить 70 спасателей. Площадь возгорания составляет около 2,5 га.

"Сейчас есть подозрение, что огонь распространился от сжигания сухой травы. Ситуация под контролем, однако будет гореть, говорят спасатели, по меньшей мере до завтрашнего обеда", - написал Холод.

Напомним, 4 апреля в Чернобыльской зоне вспыхнул пожар в лесу. Спасатели привлекли к тушению авиацию.