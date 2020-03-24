Подозрение на коронавирус: в Минздраве объяснили, каким больным нужна госпитализация

Центр общественного здоровья Минздрава Украины опубликовал симптомы, с которыми пациентов с подозрением на коронавирус Covid-19 или уже с подтвержденным диагнозом госпитализируют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ЦОЗ.
Да, госпитализировать врачи имеют пациента, если:
- течение болезни средней тяжести или тяжелое (признаки пневмонии и/или дыхательной недостаточности при наличии рентгенологически подтвержденной пневмонии);
- имеющиеся клинико-инструментальные данные острого респираторного дистресс-синдрома;
- имеющиеся клинико-лабораторные данные сепсиса и/или септического шока;
- имеющиеся клинико-лабораторные данные органной/системной недостаточности, кроме дыхательной;
- пациент, независимо от тяжести состояния, относится к группе риска развития осложнений: сахарный диабет, хроническая патология дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечная недостаточность, аутоиммунные заболевания, тяжелые аллергические болезни, онкологические заболевания и т.д.;
- у пациента, независимо от тяжести состояния, отмечается повышение температуры выше 38°С, плохо поддается коррекции.
В ЦОЗ также отметили, что специфического лечения и вакцины от коронавирус нет.
В Минздраве неоднократно заявляли, что с легким течением болезни или незначительными симптомами пациентов лечат амбулаторно.