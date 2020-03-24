Подозрение на коронавирус: в Минздраве объяснили, каким больным нужна госпитализация

Центр общественного здоровья Минздрава Украины опубликовал симптомы, с которыми пациентов с подозрением на коронавирус Covid-19 или уже с подтвержденным диагнозом госпитализируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ЦОЗ.

Да, госпитализировать врачи имеют пациента, если:

течение болезни средней тяжести или тяжелое (признаки пневмонии и/или дыхательной недостаточности при наличии рентгенологически подтвержденной пневмонии);

имеющиеся клинико-инструментальные данные острого респираторного дистресс-синдрома;

имеющиеся клинико-лабораторные данные сепсиса и/или септического шока;

имеющиеся клинико-лабораторные данные органной/системной недостаточности, кроме дыхательной;

пациент, независимо от тяжести состояния, относится к группе риска развития осложнений: сахарный диабет, хроническая патология дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечная недостаточность, аутоиммунные заболевания, тяжелые аллергические болезни, онкологические заболевания и т.д.;

у пациента, независимо от тяжести состояния, отмечается повышение температуры выше 38°С, плохо поддается коррекции.

В ЦОЗ также отметили, что специфического лечения и вакцины от коронавирус нет.

В Минздраве неоднократно заявляли, что с легким течением болезни или незначительными симптомами пациентов лечат амбулаторно.