За госизмену к 13 годам тюрьмы приговорили полковника ВСУ

Шевченковский районный суд г. Киева признал виновным в государственной измене и создании террористической группы полковника ВСУ и назначил наказание - 13 лет лишения свободы с лишением воинского звания.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Источники РБК-Украина сообщают, что речь идет о полковнике ВСУ Иване Безъязыкове.

По данным следствия, он, находясь в плену с 25 августа 2014 года на неподконтрольной украинской власти территории в Донецке, вступил в состав разведывательного управления незаконного вооруженного формирования РФ и занимал должность так называемого "заместителя начальника 1-го отдела по аналитической работе".

Суд над полковником ВСУ продолжался с августа 2017 года. В суде доказано, что он собирал разведывательную информацию о передвижении сил и средств украинских военных подразделений, задействованных в проведении антитеррористической операции на Донбассе, допросах других пленных украинских военнослужащих и выполнял еще ряд преступных функций.

Напомним, контрразведка СБУ расследует более 100 уголовных производств, связанных с государственной изменой и шпионажем. При этом 40 человек уже получили судебные приговоры по статьям "госизмена" и "шпионаж".