Коронавирусом в Ровенской области заболели сотрудники СБУ

По словам Подолина, коронавирусом заболели трое сотрудников СБУ. Сейчас зараженные находятся в больнице. Помещения ведомства продезинфицировали.



В Ровенской области заболевание коронавирусом подтвердили у сотрудников Службы безопасности Украины. Об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя Ровенской областной государственной администрации Сергей Подолин, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сегодня диагностировано три случая заболевания у работников данного учреждения (СБУ - ред.), они находятся в больнице. В самом учреждении были введены карантинно-ограничительные меры в связи с заболеванием работников", - рассказал он.

Отмечается, что часть личного состава СБУ в Ровенской области находятся в отпусках, а работники, которые вернулись из-за границы, проходят двухнедельную самоизоляцию.