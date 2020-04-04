Коронавирус в Черновицкой области: названа возможная причина вспышки

Массовое заражение коронавирусом в Черновицкой области, по предварительным данным, произошло после одного из публичных мероприятий.

Об этом в эфире hromadske заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

По его словам, вспышка могла начаться на одном из массовых мероприятий.

"Был массовое мероприятие, где было большое количество людей, и эпидемиологи считают, что именно оттуда оно пошло", - заявил Осачук.

В то же время он не рассказал, что это было за мероприятие. Ожидается, что подробности будут после того, как завершится расследование.