 

В карантинные ограничения кабмин внес изменения

События Вчера, 21:5058
В карантинные ограничения кабмин внес изменения

Кабинет министров внес изменения в постановление о предотвращении распространения коронавируса COVID-19, которым вводятся более жесткие ограничения на период карантина. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

Как отметил премьер, изменениями уточняет перечень объектов, которые могут работать во время карантина, а также категории людей 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции.

Согласно изменениям во время карантина разрешена работа объектов:

  • Почтовой и курьерской деятельности;
  • Строительных работ;
  • По сбору и заготовке отходов;
  • Учреждения торговли строительными материалами;
  • Химчистки.

Также в Кабмине разъяснили, какие категории людей 60 лет и старше не нуждаются в самоизоляции:

  • Госчиновники, депутаты всех уровней, мэры, судьи и другие лица, на которых распространяется действие закона "О противодействии коррупции";
  • Военнослужащие, сотрудники Вооруженных сил Украины и другие правоохранители;
  • Лица, которые участвуют в мероприятиях по борьбе с распространением коронавируса;
  • Лица, которые обеспечивают деятельность критических предприятий.

Кроме этого правительство утвердило порядок обязательного помещения на обсервацию (самоизоляцию) лиц, въехавших на территорию Украины. При этом органы местного самоуправления имеют право совершать расходы на проживание граждан в обсерваторах за счет средств местных бюджетов.

 

В карантинные ограничения кабмин внес изменения

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