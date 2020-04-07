О 5 новых случаях смерти от коронавируса сообщил Минздрав

За сутки в Украине от коронавируса умерли 5 украинцев.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, по состоянию на утро 9 апреля общее количество смертельных случаев в Украине выросла до 57.

Напомним, по состоянию на утро, 8 апреля, было известно о 52 летальных случаях.

В целом в Украине лабораторно подтверждено 1892 случая заражения коронавирусом, 45 пациентов выздоровели. Таким образом, за сутки было зафиксировано 224 новых случая.

Напомним, в Черновицкой области 51 медицинский работник заразился коронавирусом, шестеро из них - на рабочем месте. Также вчера 11 новых случаев заболевания было зафиксировано в Одесской области.