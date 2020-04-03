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События Сегодня, 09:5066
Ослабление карантина до 24 апреля допустили у президента

Если украинцы просидят на карантине из-за коронавируса еще 2 недели, то, возможно, до 24 апреля ограничения ослабят.

 

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью "Украинской правде".

Тимошенко отметил, что в ОПУ сейчас "смотрят на ближайшие две недели".

"Есть Пасха, мы понимаем, что это большой праздник для всех. Но мы призываем всех быть дома. Если мы просидимо еще 2 недели на карантине, возможно до 24 апреля мы уже выйдем на какое-то ослабления этой истории", - заявил он.

Напомним, Кабинет министров Украины планирует продолжить карантин из-за пандемии коронавируса до начала мая. Премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что в мае при условии положительной динамики будет запущена экономика Украины по определенному плану.

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