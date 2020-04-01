 

Заражены коронавирусом в мире уже более 1,5 млн человек

События Сегодня, 09:53140
Заражены коронавирусом в мире уже более 1,5 млн человек

По состоянию 3:00 9 апреля во всем мире зарегистрировали 1 511 104 случая заражения коронавирусом.

 

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.

Вместе с тем, выздоровели от коронавируса 328 661 человек. Среди них больше всего выздоровел в Китае - 77,5 тыс. людей, в Испании - более 48 тыс. людей, а также в Германии - свыше 46 тыс. людей.

Кроме того, во всем мире зарегистрировали 88 338 летальных случаев. Больше всего смертей зафиксировано в Италии (17 669), США (14 695), Испании (14 792) и Франции (10 869).

Напомним, по данным ВОЗ, по состоянию на 8 апреля от заболевания коронавирусом умерли 79,2 тысячи жителей планеты. При этом количество зараженных коронавирусом в мире превысила 1,35 млн человек.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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