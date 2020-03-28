Всю страну протестировать на коронавирус практически невозможно - Минздрав

Кузин заявил, что ни одна страна мира не обеспечивает массовое тестирование всех граждан.

Протестировать на коронавирус всю страну технически практически невозможно. Об этом заявил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

"Поэтому такая опция пока не рассматривается и врядли будет применена. Прежде всего, потому, что это не является целесообразным. Технически, это почти невозможно сделать", - заявил он.

Как он сообщил, для тестирования каждая страна выбирает свои диагностические клинические или лабораторные протоколы.

"В соответствии с действующими протоколами, Украина тестирует и обеспечивает методом ПРЛ всех лиц, подпадающих под эпидемиологические, клинические критерии. Для тех людей, которые не подпадают под критерии, обследование возможно только в случае, если они являются контактными лицами", - заявил Кузин.