За угрозы распространить коронавирус в США обвинили двух человек в терроризме

В США двое мужчин были обвинены в терроризме после угроз распространить коронавирус в стране.
Об этом сообщает BBC.
Жителя Флориды обвинили в том, что он кашлял и плевал на полицейских, будучи арестованным за домашнее насилие в марте. Одному из правоохранителей он сказал: "Хорошо, что у меня корона". Позже оказалась, что его у него нет.
А жителю Техаса предъявили обвинения в терроризме после фейкового заявления в Facebook, что он заплатил за распространение коронавируса в супермаркетах города Сан-Антонио.
Министерство юстиции США классифицировало коронавирус как "биологическое оружие", а мистификации на его тему могут привести к наказанию сроком до пяти лет.