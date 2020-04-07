Купить тест на коронавирус теперь можно в аптеках - Минздрав

В Минздраве заявили, что аптеки официально могут продавать экспресс-тесты для выявления коронавируса.

Об сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Ляшко, частные лаборатории также могут закупать тест-системы, если они отвечают требованиям биологической безопасности и имеют право работать с возбудителем второго класса патогенности.

"В аптеках могут продаваться экспресс-тесты - это вопрос субъекта хозяйствования, который владеет аптекой", - заявил он.

Напомним, из-за отсутствия случаев коронавируса в Николаевской области проверили тесты, все они оказались отрицательными.