В Волынской области вводят максимальное ограничение передвижения

С 11 апреля в Волынской области вводится режим максимального ограничения передвижения из-за коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Волынской ОГА.

Как отмечается, с 13:00 субботы до 06:00 часов понедельника волынян просят не выходить из дома и приобрести необходимые продукты и лекарства заранее.

"Надеюсь, что волыняне с пониманием отнесутся к вынужденным действиям, которые вводятся в области, чтобы исключить быстрое распространение и массовое заболевание коронавирусной инфекцией. Если население будет продолжать придерживаться рекомендаций, то с карантина можем выйти в мае, а не в сентябре, как прогнозируют", - заявил глава облгосадминистрации.

Напомним, также принято решение о максимальном усилении карантина в Закарпатской области, жителям запретили выходить на улицу в ближайшие выходные дни.