Ограничения на передвижение ввела еще одна область

Из-за коронавируса в Черновицкой области тоже вводятся ограничения на передвижение в выходные дни.

Об этом говорится в Facebook Черновицкой областной государственной администрации (ОГА).

Сообщается, что по рекомендации государственной комиссии в выходные и праздничные дни в Черновицкой области будут введены дополнительные ограничительные меры, в частности относительно передвижения и пребывания граждан в общественных местах. Особый режим будет действовать с 13:00 субботы 11 апреля до 06:00 понедельника 13 апреля.

Напомним, ранее уже сообщалось, что в Черновицкой области закроют продуктовые магазины и АЗС на выходные.