Более 330 медиков в Украине заболели коронавирусом

В Украине с начала эпидемии коронавирусом заразились 334 работника медицинских учреждений.

Об этом в эфире "Подробности недели" на телеканале Интер заявил Министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, на данный момент правительство ежедневно занимается вопрос обеспечения медработников средствами индивидуальной защиты.

"Действительно, у нас из 2 203 заболеваний на сегодня - 334 медицинских работника. Мы каждый день занимаемся тем, чтобы максимально обеспечивать средствами индивидуальной защиты. Каждый день прилетают самолеты с десятками, сотнями тысяч как респираторов, так и костюмами биозащиты, очками - все это сразу поставляется в больницы", - сообщил Степанов.