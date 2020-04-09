Комендантский час в Киеве вводить не будут

В Киеве не будут вводить комендантский час в рамках карантина из-за коронавируса.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, введение комендантского часа не входит в компетенцию местных властей.

"Для контроля за соблюдением ограничений в эти выходные правоохранители будут нести усиленную службу в столице. Увеличат количество нарядов полиции для патрулирования в парках и скверах, в общественных местах Киева", - отметил он.

Кроме того, Кличко сообщил, что в Киеве на сегодня правоохранители составили уже 705 админпротоколов в отношении нарушителей, а также взыскали в бюджет более 130 тысяч гривен.