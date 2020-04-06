От коронавируса умер медик в Закарпатской области

В Закарпатской области от коронавируса COVID-19 скончался медработник.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Закарпатской областной государственной администрации Алексей Гетьманенко.

По его словам, это уже четвертый летальный случай в области.

"В Закарпатье скончался еще один человек. Это врач", - сообщил он.

Он также напомнил, что в области на выходных вводится режим максимального ограничения передвижения.

По его словам, в пятницу ситуация с распространением коронавируса в регионе такова, что "надо четко понимать, что кататься на велосипедах и жарить шашлыки пока не время".

В свою очередь местные СМИ сообщают, что умерший проживал в поселке Большой Бычков Раховского района. Он умер в Ужгороде в областной инфекционной больнице.