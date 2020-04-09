В Киеве число зараженных коронавирусом возросло до почти 400

За минувшие сутки коронавирусом в Киеве инфицировались 48 граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы Виталия Кличко.

Общее количество больных COVID-19 в Киеве увеличилось до 396 человек.

По словам Кличко, также подтвержден еще один смертельный случай от вируса.

"Динамика распространения вируса в столице - тревожная. Количество киевлян, заболевших коронавирусом, за минувшие сутки увеличилась на 48 человек. За прошедшие сутки в столице еще один случай - к сожалению, летальный", - сообщил Кличко.

В частности, за сутки инфекцию диагностировали у 20 женщин в возрасте от 21 до 82 лет и 24 мужчин - от 20 до 82 лет. Кроме того, заболели 3 девочки в возрасте от 3, 11 и 15 лет и 12-летний мальчик. Также сообщается о 5 новых случаев вируса среди медиков.