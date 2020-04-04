 

В Украине показатель заболеваемости коронавирусом составляет 6% - заявил Ляшко

События Сегодня, 10:52105
В Украине показатель заболеваемости коронавирусом составляет 6% - заявил Ляшко

Показатель заболеваемости коронавирусом в Украине составляет 6%.

 

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

В то же время показатель летальности составляет 2,9%.

"Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 6,0%. А показатель летальности в настоящее время составляет 2,9%", - заявил Ляшко.

По его словам, соответствующий показатель летальности считается средним.

"В целом диапазон летальности составляет сегодня от 2% до 12%. Худшие показатели по летальности на сегодня мы имеем в Италии, Испании и Франции", - добавил он.

Напомним, в Украине за сутки число инфицированных коронавирусом возросло более чем на 300 человек. По данным на 11 апреля, в стране зафиксировано 2511 случаев COVID-19.

При этом первые два случая COVID-19 зафиксированы в Николаевской области. Теперь в Украине не осталось областей, где нет инфицированных коронавирусом.

Кроме этого, в Украине за сутки коронавирусом заболели еще 18 детей. Всего заболели 163 ребенка.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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