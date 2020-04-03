Защитить несовершеннолетних украинских студентов в Польше пообещал Кулеба

Министерство иностранных дел Украины поможет украинским несовершеннолетним студентам в Польше, которые оказались изолированными из-за карантинных ограничений в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы МИД Дмитрия Кулебы.

Одной из мер, которые ввела Польша для противодействия коронавирусу, был запрет пребывания на улице несовершеннолетних без сопровождения родителей.

"Беру на контроль защиту несовершеннолетних украинских студентов в Польше. Там карантин, и несовершеннолетних выпускают из дома только с родителями или совершеннолетними. А если первокурсник живет сам и должен выйти в магазин или аптеку?", - отметил Кулеба.

Для помощи украинцам после закрытия границы 27 марта МИД инициировал программу "Защита". РБК-Украина писало, какую поддержку предоставляют украинские посольства и генеральные консульства.