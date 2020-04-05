В Запорожье произошло обрушение в многоквартирном жилом доме

В субботу, 11 апреля, в Запорожье обрушился первый этаж многоквартирного жилого 3-этажного дома на улице Павлокичкаская.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Спасатели эвакуировали 15 человек, остальные жители дома вышли самостоятельно.

"Прибыв на место происшествия спасатели установили, что произошло разрушение конструкции дома на первом этаже в нежилом помещении с последующим обрушением в подвал. Под угрозой оказались жители 2 и 3 этажей. Спасатели эвакуировали из очага опасности 15 человек, остальные, около 40 человек - вышли самостоятельно. Бойцы ГСЧС оградили очаг опасности, и контролируют место происшествия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают сотрудники полиции и представители органов местной власти, а также сотрудники газовой службы, которые перекрыли газоснабжение для предотвращения взрыва.

"Причина разрушения устанавливается. Ситуация контролируемая. Пострадавших в результате происшествия нет. В настоящее время органами местной власти решается вопрос по обеспечению жителей дома временным местом жительства на время проведения аварийных работ", - говорится в сообщении.





