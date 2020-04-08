 

ГБР заподозрило патрульного в избиении адвоката

События Сегодня, 17:2747
ГБР заподозрило патрульного в избиении адвоката

Инспектора патрульной полиции Киева заподозрили в избиении адвоката и его отца на участке автомобильной дороги Киев-Чернигов.

 

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

По данным следствия, 27 марта патрульный на автодороге Киев-Чернигов безосновательно применил к адвокату и его отца силу и специальные средства. Своими действиями правоохранитель причинил потерпевшим телесные повреждения.

По факту было открыто производство по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины, то есть превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа. Следователи сообщили патрульному о подозрении.

"В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", - добавили в ГБР.

 

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