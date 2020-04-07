Коронавирус у умершего мужчины подтвердили во Львове

Во Львове у умершего подозрением на коронавирус мужчины подтвердили заболевание COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовской областной государственной администрации (ОГА).

По данным департамента здравоохранения ОГА, результаты анализов умершего мужчины с подозрением на коронавирус получили ночью 10 апреля. Тест на коронавирус оказался положительным.

"Мужчину госпитализировали во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу с хронической пневмонией. У него были сопутствующие болезни, в том числе и сахарный диабет", - добавили в ОГА.