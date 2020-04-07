Верующих оставаться дома на Пасху призвал Епифаний

Православные верующие Украины должны оставаться дома на Пасхальные праздники из-за вспышки коронавируса.

Об этом заявил настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в своем видеообращении в Facebook.

По словам Епифания, из-за пандемии коронавируса верующим необходимо позаботиться об окружающих и остаться дома на Пасхальные праздники.

"Один из самых ответственных способов нашей помощи сейчас - это оставаться дома, в самоограничении из-за большой заботы о своих ближних", - заявил он.

Также настоятель ПЦУ отметил, что из-за карантинных ограничений в Украине православные верующие не смогут собраться на богослужение в Вербное воскресенье, однако "священнослужители ПЦУ будут в молитве рядом с каждым".