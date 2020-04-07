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События Сегодня, 10:1173
Верующих оставаться дома на Пасху призвал Епифаний

Православные верующие Украины должны оставаться дома на Пасхальные праздники из-за вспышки коронавируса.

 

Об этом заявил настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в своем видеообращении в Facebook.

По словам Епифания, из-за пандемии коронавируса верующим необходимо позаботиться об окружающих и остаться дома на Пасхальные праздники.

"Один из самых ответственных способов нашей помощи сейчас - это оставаться дома, в самоограничении из-за большой заботы о своих ближних", - заявил он.

Также настоятель ПЦУ отметил, что из-за карантинных ограничений в Украине православные верующие не смогут собраться на богослужение в Вербное воскресенье, однако "священнослужители ПЦУ будут в молитве рядом с каждым".

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Теги: news, новости, Украина, Епифаний, 7dniv, 7dnivinfo, ПЦУ, Пасха, Коронавирус, Карантин  
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