В ВСУ снова возросло число заболевших коронавирусом

По состоянию на утро 12 апреля коронавирус выявили у 18 человек, которые служат в Вооруженных силах Украины.

Об этом говорится в сообщении командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.

Сообщается, что в армии зарегистрировано 18 случаев заболевания COVID-19, один человек уже выздоровел и один умер.

"На изоляции (в том числе самоизоляция) - 180 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток, - 20 человек", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими, которые не входят в круг лиц, с которыми заболевшие живут или ежедневно общаются.