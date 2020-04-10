Сильные заморозки накроют Украину в ближайшие дни

Погода в Украине в ближайшие дни ухудшится, ожидаются сильные заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что на Левобережной части Украины ночью 12 и 13 апреля ожидаются сильные заморозки (на поверхности почвы и в воздухе) до -5. При этом в восточных регионах заморозки ожидаются и ночью 14 апреля.

В Киеве ночью 12 апреля ожидаются сильные заморозки до -2, в Киевской области - до -5 (II уровень опасности - оранжевый).

Напомним, ранее сообщалось, что двое задержанных, которые устроили масштабный пожар в Житомирской области, признались еще в одном поджоге. Их задержали вблизи села Рубежовка Народичского района. Один из них поджег поле, другой - лесополосу. Позже они признались еще в одном поджоге в селе Гуто-Марятин вблизи Рубежовки.