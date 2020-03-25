Прекратить конфликты в мире призвал Папа Римский

Папа Римский Франциск сегодня, 12 апреля, провел Пасхальное богослужение в соборе Святого Петра в Ватикане, которое происходило без верующих из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Так, в своем традиционном Пасхальном обращении к "Городу и миру" понтифик призвал немедленно прекратить огонь в вооруженных конфликтах, которые сейчас происходят по всей планете.

"Пусть Христос просветит всех, кто несет ответственность за конфликты, чтобы они имели смелость поддержать призыв к немедленному глобальному прекращению огня во всех уголках мира", - заявил он.

Также Папа Франциск призвал страны быть солидарными в борьбе с пандемией коронавируса, жертвами которой стали более 100 тысяч жителей планеты, и подчеркнул необходимость сократить или простить долги бедных стран.

"Пусть все нации будут в состоянии удовлетворить наибольшие потребности сейчас через уменьшение, если не прощение, долга, который отягощает балансы беднейших стран", - сказал Папа Римский.