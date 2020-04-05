 

Из-за борьбы с коронавирусом Израиль заблокировал несколько районов Иерусалима

События Сегодня, 18:0876
Из-за борьбы с коронавирусом Израиль заблокировал несколько районов Иерусалима

Сообщается, что с полудня в этих районах Иерусалима ввели ограничения на въезд и выезд, поскольку здесь фиксируется высокий уровень заражения.

 

При этом жители районов все еще могут делать покупки рядом с домом, однако синагоги уже закрыты. Кроме того, вступило в силу распоряжение об обязательном ношении масок в общественных местах

Власти Израиля в попытке сдержать распространение коронавируса заблокировали ультраортодоксальные еврейские районы Иерусалима. Об этом сообщает Reuters.

Отметим, по последним данным, число подтвержденных случаев коронавируса в Израиле приближается к 11 тысячам, при этом умерли уже более сотни человек.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО

Новости по теме

Количество умерших от коронавируса в США превысило 8 тысяч
Количество умерших от коронавируса в США превысило 8 тысяч
5-апр-2020, 11:13
Более 800 человек стали жертвами коронавируса за сутки в Испании
Более 800 человек стали жертвами коронавируса за сутки в Испании
29-мар-2020, 16:48
В мире число заболевших коронавирусом приближается к 664 тысячам
В мире число заболевших коронавирусом приближается к 664 тысячам
29-мар-2020, 09:27
От коронавируса умерли 3119 человек в Китае
От коронавируса умерли 3119 человек в Китае
9-мар-2020, 09:35
Более 100 тыс. человек заражено коронавирусом в мире
Более 100 тыс. человек заражено коронавирусом в мире
7-мар-2020, 09:35

Последние новости

19:57
Политика
Коронавирус обнаружили у работницы Закарпатской ОГА
18:10
Политика
Опубликован доработанный проект изменений в бюджет: основные цифры
18:08
События
Из-за борьбы с коронавирусом Израиль заблокировал несколько районов Иерусалима
16:50
События
Более 50 медиков в Днепропетровской области пошли на самоизоляцию
16:45
События
Прекратить конфликты в мире призвал Папа Римский
15:31
События
При заболеваемости COVID-19 в 10% Минздрав допускает коллапс в Украине
14:32
События
За вакцину от COVID-19 Зеленский обещает миллион долларов
14:24
События
Исследование показало что коронавирус может распространяться на расстояние до 4 метров
13:06
События
Коронавирус станет сезонным заболеванием, - главный санврач
13:04
События
Во время карантина на закрытой вечеринке в Калифорнии убили 6 человек
12:20
События
Сильные заморозки накроют Украину в ближайшие дни
10:43
События
В ВСУ снова возросло число заболевших коронавирусом
10:11
События
Верующих оставаться дома на Пасху призвал Епифаний
10:09
Политика
Цены на билеты после завершения карантина повышать УЗ не планирует
10:07
Экономика
Дальнейшее снижение курса доллара прогнозируют Аналитики
09:52
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 12.04 (состоянием на 09:00)
08:25
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (12.04.20)
08:20
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 12 Апреля
Вчера, 2020-04-11
21:38
События
У двух детей в Одесской области коронавирус обнаружили
21:36
События
В Запорожской области Миг-29 совершил аварийную посадку: ГБР начало расследование

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 10.04 (состоянием на 09:00)8427
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 11.04 (состоянием на 09:00)7277
Во имя мечты… Настоящие герои Украины1034
Вторая масштабная партия медицинской помощи прибыла на Закарпатье335
Рада в понедельник будет рассматривать некоторые законы без обсуждения, - Разумков323
Сильные заморозки накроют Украину в ближайшие дни232
На Закарпатье официально запретили выходить на улицу231

Досуг

Сборно-разборные строительные леса – безопасность и удобство при монтажных и отделочных работах
Сборно-разборные строительные леса – безопасность и удобство при монтажных и отделочных работах
Строительные леса: виды конструкций, особенности и варианты применения.
Вчера, 18:3590
Стильная леди: базовые вещи, которые у тебя должны быть к 30 годам
Стильная леди: базовые вещи, которые у тебя должны быть к 30 годам
И почему так много девушек боится приближающегося 30-летия? Ведь, по сути, это самый прекрасный возраст: ты все еще привлекательна и хороша собой и, скорее всего, уже определилась со своим стилем.
Вчера, 18:12112
Платформа SmartTender: главное место для проведения тендеров
Платформа SmartTender: главное место для проведения тендеров
С августа 2016 года в Украине вступил в силу новый закон, согласно которому все заказчики переходят на новый вариант тендеров.
Вчера, 15:1584
Удобные кредиты через интернет в период эпидемии коронавируса
Удобные кредиты через интернет в период эпидемии коронавируса
Удобный выбор кредитов через интернет в период пандемии. Быстрое оформление в режиме онлайн, лояльные условия.
10-апр-2020, 18:15115
Xbox One или PlayStation 4 - какую консоль выбрать? Столкновение гигантов
Xbox One или PlayStation 4 - какую консоль выбрать? Столкновение гигантов
Мы отвечаем на вопрос, волнующий всех поклонников игровых приставок. Следующее руководство будет очень полезно для людей, которые еще не имеют своей консоли и хотели бы начать свое приключение с Xbox One или PlayStation 4.
10-апр-2020, 14:20188
Как и где можно купить Litecoin
Как и где можно купить Litecoin
Где можно купить криптовалюту Лайткоин. Как покупать на криптовалютной бирже и сайтах-обменниках. Где найти выгодный обменник для LTC. В чем разница между криптобиржей и обменником.
9-апр-2020, 21:30142

События

Из-за борьбы с коронавирусом Израиль заблокировал несколько районов Иерусалима
Из-за борьбы с коронавирусом Израиль заблокировал несколько районов Иерусалима
Ограничено перемещение между ультраортодоксальными районами
Сегодня, 18:0878
Более 50 медиков в Днепропетровской области пошли на самоизоляцию
Более 50 медиков в Днепропетровской области пошли на самоизоляцию
У одной из медсестер обнаружили коронавирус
Сегодня, 16:50116
Прекратить конфликты в мире призвал Папа Римский
Прекратить конфликты в мире призвал Папа Римский
Папа Франциск провел сегодня Пасхальное богослужение
Сегодня, 16:4555
При заболеваемости COVID-19 в 10% Минздрав допускает коллапс в Украине
При заболеваемости COVID-19 в 10% Минздрав допускает коллапс в Украине
Коллапс системы здравоохранения возможен, если коронавирусом заболеет 10% населения страны
Сегодня, 15:3155
За вакцину от COVID-19 Зеленский обещает миллион долларов
За вакцину от COVID-19 Зеленский обещает миллион долларов
Награду обещают украинским ученым
Сегодня, 14:3272
Исследование показало что коронавирус может распространяться на расстояние до 4 метров
Исследование показало что коронавирус может распространяться на расстояние до 4 метров
При этом пока нет данных, что так можно заразиться коронавирусом
Сегодня, 14:2472
7 Днів