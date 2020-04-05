Из-за борьбы с коронавирусом Израиль заблокировал несколько районов Иерусалима

Сообщается, что с полудня в этих районах Иерусалима ввели ограничения на въезд и выезд, поскольку здесь фиксируется высокий уровень заражения.

При этом жители районов все еще могут делать покупки рядом с домом, однако синагоги уже закрыты. Кроме того, вступило в силу распоряжение об обязательном ношении масок в общественных местах

Власти Израиля в попытке сдержать распространение коронавируса заблокировали ультраортодоксальные еврейские районы Иерусалима. Об этом сообщает Reuters.

Отметим, по последним данным, число подтвержденных случаев коронавируса в Израиле приближается к 11 тысячам, при этом умерли уже более сотни человек.