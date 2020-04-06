Пожар в Чернобыльской зоне продолжается 9 день

Продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств.

Как отмечается, продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств.

Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами. К тушению пожаров привлечено 366 человек и 88 единиц техники, из них от ГСЧС 307 человек личного состава и 63 единицы техники (в том числе 3 самолета АН-32П и 3 вертолета ГСЧС, которым 12 апреля совершено 143 сброса - 370 т воды).

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайной ситуации.