 

Еще один препарат для лечения коронавируса назвали в Минздраве

События Сегодня, 10:42108
Еще один препарат для лечения коронавируса назвали в Минздраве

Препарат "Плаквенил", который может помогать при лечении коронавируса, будет введен в перечень медицинских средств, которые идут по программе "Доступные лекарства".

 

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Степанов отметил, что на ближайшем заседании Кабмина в среду будет урегулирован вопрос по группе пациентов, которые болеют ревматоидными заболеваниями, прежде всего, системной красной волчанкой, которые лечились препаратом "Плаквенил".

"После того, как в мире было объявлено о том, что он ("Плаквенил") может помогать при лечении коронавируса - он просто исчез из аптек. Мы нашли решение, он будет введен в перечень медицинских средств, которые идут по программе "Доступные лекарства" для того, чтобы он был в аптеках и был контролируемый оборот этого лекарства. Параллельно есть договоренность с производителем об обеспечении наших больных", - отметил он.

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Теги: news, новости, Украина, Минздрав, 7dniv, 7dnivinfo, Коронавирус  
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