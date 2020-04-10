22 тыс. человек стали жертвами коронавируса в США

Как сообщается, общее количество заражений коронавирусом в США составляет 557,5 тыс. из которых 22056 умерли.

За сутки зарегистрировано 1514 смертей. Кроме того, в самом Нью-Йорке почти 100 тыс. лабораторно подтвержденных случаев, из которых 6698 погибли.

В США из-за коронавируса число погибших возросло до 22 тыс. лиц. Об этом сообщает BBC.

Главный инфекционист страны Антонио Фочи считает, что если бы власти США начали раньше вводить карантинные ограничения, то жертвы могли бы быть значительно меньшими. Он также добавил и то, что осенью-зимой возможна вторая волна эпидемии коронавируса, а это значит, что избиратели, возможно, не смогут лично прийти на избирательные участки в ноябре.