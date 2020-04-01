Часть карантинных ограничений на работу предприятий сняла Испания

В Испании с 13 апреля возобновили работу предприятия, не относящиеся к критической инфраструктуре, в частности, в сфере промышленности и строительства.

Об этом сообщает издание El Pais.

Правительство отмечает, что Испания не находится на этапе сокращения мер по противодействию коронавирусу. Это означает, что остаются закрытыми школы, рестораны и бары, спортивные и культурные учреждения.

Для предприятий, которые возобновляют работу, обнародован "протокол безопасности". В частности, маски обязательны для работников, работающих на расстоянии до двух метров друг от друга. Также рекомендуют дезинфицировать предметы, такие как очки и мобильные телефоны. Кром того, в общественном транспорте будет выдано 10 млн масок.

Напомним, правительство Испании с 30 марта распорядилось прекратить работу все предприятия, не связанные с обеспечением базовых потребностей.