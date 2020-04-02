Пика распространения коронавируса достигла Испания

Испания достигла пика распространения коронавируса, задачей власти остается уменьшение количества новых зараженных.

Об этом заявил министр здравоохранения Сальвадор Илла, сообщает La Vanguardia.

Министр отметил, что рост числа пациентов, которые выздоровели, составил 6 процентов, а также тот факт, что число смертей выросло лишь на 3 процента.

"Это данные, которые позволяют нам подтвердить, что мы уже прошли первую фазу эпидемии, достигнув пика", - заявил он.

Министр добавил, что страна еще находится на карантине.

Напомним, по данным университета Джонса Хопкинса, Испания занимает вторую позицию по количеству зараженных коронавирусом в мире. В этой стране 170 099 зараженных.