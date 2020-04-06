 

Более 20 новых случаев COVID-19 подтвердили в Ровенской области

События Вчера, 23:1754
Более 20 новых случаев COVID-19 подтвердили в Ровенской области

В Ровенской области лабораторно подтвердили 24 новых случая заражения коронавирусом.

 

Об этом в Facebook сообщил глава ОГА Виталий Коваль.

По его словам, среди заболевших восемь жителей Ровно.

Также вирус обнаружили у шесть жителей Ровенского района, а именно села Белая Криница, Квасилов, Рысвянка, Заря и Клевань, у двоих из Костополя; троих - из поселка Сарны и одного из села Немовичи Сарненского района, одного из села Кисоричи Рокитновского района и троих из пгт Рокитное.

"Среди них глава РГА Виктор Минич, глава районного совета Анатолий Кинчур и главный врач местной ЦРБ Олег Костюк", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что возраст больных варьируется от 20 до 81 года.

Таким образом, в Ровенской области всего выявлено 166 случаев заболевания COVID-19. Восемь человек выздоровели.

Напомним, в Днепропетровской области коронавирус подтвердили еще у трех жителей. Всего в регионе лабораторно подтвердили COVID-19 у 74 человек.

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Теги: news, новости, Украина, COVID19, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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