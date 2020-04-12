О резком ухудшении погоды предупреждают синоптики

Как отмечается, сильный ветер сегодня будет в Киеве и Киевской области.

Погода в Украине 15 апреля резко ухудшится, объявлено штормовое предупреждение и заморозки до -5. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, в Украине, по Киевской области и в г. Киеве днем 15 апреля порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в Украине прогнозируют заморозки. Ночью 15 апреля в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях (на поверхности почвы и в воздухе) заморозки 0-5. В Киевской области ночью сегодня (на поверхности почвы и в воздухе) заморозки 0-5, ночью 17 апреля по области на поверхности почвы заморозки 0-3.

В г. Киеве ночью 15 апреля (на поверхности почвы и в воздухе) заморозки 0-2.

Также сообщается, что завтра ночью в восточных, 17 апреля в северных областях на поверхности почвы заморозки 0-3.