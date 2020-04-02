Больше 2 млн жителей планеты заразились Коронавирусом

Количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2 миллиона, от инфекции скончались больше 126 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Worldometers, который отслеживает распространение COVID-19.

Больше всего зараженных в Соединенных Штатах Америки. Согласно последним данным, число инфицированных в стране превысило 614 тыс. человек. За сутки коронавирус подтвердили у более 15 тыс. человек.

В Испании коронавирусом инфицировались 174 тыс. граждан. Рост новых случаев заражений и смертей от вируса в Испании замедляется несколько дней подряд. За сутки в стране зафиксировали 2442 случая COVID-19 и 300 смертей от инфекции.

Ситуация с коронавирусом в Италии тоже частично стабилизировалась. На данный момент известно о 162,4 тыс. случаях коронавируса в стране. Ежедневный прирост новых случаев также снижается. За день COVID-19 выявили у 2972 итальянцев. Тем не менее, в Италия все еще высокая смертность от вируса. Так, за сутки коронавирус забрал жизни еще 602 человек.